Auf vier Mitschüler eingestochen Prozessbeginn nach Messerangriff an Wuppertaler Gymnasium

Der Prozess vor der Jugendkammer wird in nicht öffentlicher Sitzung stattfinden, wie das Gericht am Freitag (9. August 2024) mitteilte (Az: 23 KLs 11/24). Zunächst seien zehn Verhandlungstage bis zum 4. Oktober vorgesehen. Nach Angaben des Gerichts wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten versuchten Mord in vier Fällen, jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, vor.