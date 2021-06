35-Jähriger tödlich getroffen : Polizisten erschießen Randalierer in Wuppertal

Polizisten erschießen Randalierer in Wuppertal

Wuppertal Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Wuppertal hatten die Polizeibeamten wegen eines 35-Jährigen gerufen. Der Mann habe in seiner Wohnung randaliert. Beim Einsatz kam es zu einem tödlichen Schuss.

In Wuppertal haben Polizisten in der Nacht zu Sonntag einen Mann erschossen, der in einem Mehrfamilienhaus randalierte. Anwohner hätten die Polizei gerufen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten seien dann zur Wohnung des Randalierers gegangen.