Über drei Stunden unklare Lage Polizeieinsatz bei Arbeitsagentur in Wuppertal – Amokalarm aus Versehen ausgelöst?

Update | Wuppertal · In Wuppertal war die Polizei am Dienstagmittag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Kräfte des SEK waren dabei. Am Nachmittag gab es Entwarnung. Was der Grund für den Einsatz war.

03.09.2024 , 19:09 Uhr

In Wuppertal hat ein Fehlalarm einen größeren Polizeieinsatz rund um die Agentur für Arbeit ausgelöst. Über mehrere Stunden waren vor Ort verstärkt Kräfte und auch ein Hubschrauber im Einsatz, berichtete die Polizei. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden Es gibt derzeit einen größeren Polizeieinsatz auf der Hünefeldstraße in #Wuppertal #Barmen.

Wir sind mit starken Kräften vor Ort.

Es kommt in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen.#Polizei pic.twitter.com/H3NoyuNggZ — Polizei NRW W (@polizei_nrw_w) September 3, 2024 Dieses Element enthält Daten von X. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Am späten Nachmittag stellte sich heraus, dass ein Fehlalarm Auslöser des Ganzen gewesen war. Es habe daher auch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, betonte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Es müsse noch geklärt werden, wie es zu dem Fehlalarm gekommen sei. Falschen Knopf gedrückt? Bild“ berichtete am Abend, offenbar habe eine neue Mitarbeiterin der Behörde aus Versehen über ihren Rechner einen Amokalarm ausgelöst. Dazu sagte eine Polizeisprecherin auf dpa-Anfrage, man könne das zwar nicht abschließend bestätigen, aber es verdichte sich ein entsprechender Verdacht. „Diesen Hinweisen gehen wir nach.“ Die Einsatzkräfte seien um 12.12 Uhr informiert worden wegen des Verdachts einer Gefahrenlage, sagte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion auf Nachfrage. Kräfte des SEK hatten die Lage vor Ort überprüft. Einige von ihnen waren auch im Gebäude unterwegs. Der Bereich um die Arbeitsagentur war weiträumig abgesperrt. „Es gibt den Verdacht auf eine Gefahrenlage, wir prüfen, was es damit auf sich hat“, hatte der Polizeisprecher zunächst gesagt. Es wurde aber im Laufe des Einsatzes keine Gefahrenlage festgestellt. Die Einsatzkräfte würden wieder abgezogen, berichtete der Sprecher. Hier geht es zur Bilderstrecke: Polizeieinsatz bei Arbeitsagentur in Wuppertal

(dw/dpa)