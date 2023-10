Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen Mutmaßliches IS-Mitglied in Wuppertal festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch, 11. Oktober, aufgrund eines Haftbefehls den irakischen Staatsangehörigen Abdel J. S. durch Beamte des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen in Wuppertal festnehmen lassen. Der Beschuldigte ist der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung dringend verdächtig, wie die Ermittlungsbehörde mitteilt. Zudem wird ihm die Beteiligung an Kriegsverbrechen der Tötung, Verstümmelung und Folter zur Last gelegt.