Sechs Festnahmen in Wuppertal : Polizei findet riesige Drogen-Plantage in Mehrfamilienhaus

Polizei findet riesige Drogen-Plantage in Mehrfamilienhaus

Sechs Festnahmen in Wuppertal

Wuppertal Nach Hinweisen von Bürgern haben Einsatzkräfte der Polizei in Wuppertal eine größere Drogen-Plantage entdeckt und sechs Tatverdächtige festgenommen. In einem Mehrfamilienhaus waren vier Etagen für komplett für den Anbau von Cannabis belegt.

Staatsanwaltschaft und Polizei beschlagnahmten nach eigenen Angaben am Samstagmittag mehr als 600, größtenteils mannshohe und erntereife Cannabis-Pflanzen, die sich in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal-Elberfeld befanden.