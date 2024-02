Das ist wirklich selten... Wuppertalerin bringt Drillinge ohne Kaiserschnitt zur Welt

Die 36-Jährige hatte alles daran gesetzt, die Babys so lange wie möglich im Bauch zu tragen. Die letzten vier Wochen hatte sie sicherheitshalber bereits in der Obhut des Landesfrauenklinik-Teams verbracht. In der 35. Schwangerschaftswoche waren die drei mit je 2000 Gramm so gut entwickelt, dass sie eigentlich per Kaiserschnitt hätten geholt werden können. Die Mutter entschied sich nach einer Beratung jedoch gegen den Kaiserschnitt. „Da ich bereits zwei Kinder mit einer natürlichen Geburt zur Welt gebracht habe, war ich froh, als die Wehen einsetzten. Und das ganze Team war bereit und hat mir geholfen,“ ergänzt die Drillings-Mutter.