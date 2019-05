„1000000000 mal Dankeschön an euch!“ : Darum bedankt sich eine Mutter aus Wuppertal so überschwänglich bei der Müllabfuhr

Wuppertal „Liebe Helden von der Müllabfuhr...“: Eine Mutter aus Wuppertal hat sich öffentlich bei den Mitarbeitern der städtischen Abfallbetriebe bedankt. Ihre Söhne freuen sich jede Woche auf die Begegnung. Wer sind die Alltagshelden Ihrer Kinder?

So zumindest beschreibt die Mutter die Situation in einem öffentlichen Post in einer Wuppertaler Facebook-Gruppe. „Sie lieben euch einfach! [...] Jeden Mittwoch winkt ihr meinen Jungs freudestrahlend zu. Oft lasst ihr die Tonne in eurer Hand für einen Moment lang stehen, um zu grüßen.“ Ihre Lobeshymne auf die Kinderfreundlichkeit der Mitarbeiter findet großen Anklang. Innerhalb eines halben Tages wurde der Post bereits mehrfach kommentiert. Viele Nutzer stimmen ihr zu und berichten von den Erfahrungen ihrer Kinder mit der wöchentlich vorbeikommenden Müllabfuhr.