Mord an Stewardess in Velbert Sohn als Zeuge vor Gericht – „Für mich hat sich damals alles geändert“

An der Kleidung der Toten waren 2007 mehrere Hautschuppen sichergestellt worden. Claudia K. war am 1. Februar 2007 mit einem schweren Gegenstand in ihrer Wohnung erschlagen worden. Als der ungeklärte Mordfall, der „Cold Case“, von Ermittlern aufgerollt wurde, konnten dank neuer Methoden bei der DNA-Analyse die Hautschuppen an der Leiche dem 58-Jährigen zugerechnet werden.