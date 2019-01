Prozessbeginn diese Woche: Mieter nach Explosion wegen 21-fachen Mordversuchs vor Gericht

Wuppertal Vor sieben Monaten erschütterte eine gewaltige Explosion einen Stadtteil in Wuppertal. Ein mehrstöckiges Wohnhaus stürzte Stunden später ein. Nun steht einer der Mieter wegen 21-fachen versuchten Mordes vor Gericht.

Nach der verheerenden Explosion und dem Einsturz eines Wohnhauses in Wuppertal steht einer der Mieter von diesem Mittwoch an wegen 21-fachen Mordversuchs vor Gericht. Das hat ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag mitgeteilt. Der 54-Jährige soll in suizidaler Absicht die Gasleitung manipuliert und die Explosion ausgelöst haben. Er selbst und vier weitere Bewohner waren dabei verletzt worden, einer von ihnen schwebte in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die Explosion heimtückisch und gemeingefährlich verursacht zu haben.