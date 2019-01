Prozess in Wuppertal: Mieter gesteht Schuld an Explosion - „Ich empfinde tiefe Scham“

Mieter gesteht Schuld an Explosion - „Ich empfinde tiefe Scham“

Prozess in Wuppertal

Wuppertal Vor sieben Monaten erschütterte eine gewaltige Explosion einen Stadtteil in Wuppertal. Ein mehrstöckiges Wohnhaus fing Feuer und stürzte Stunden später ein. Nun hat einer der Mieter vor Gericht die Tat gestanden. Er ist wegen 21-fachen Mordversuchs angeklagt.

Nach der verheerenden Explosion und dem Einsturz eines Wohnhauses in Wuppertal hat einer der Mieter die Tat gestanden. Er habe sich umbringen wollen und dazu die Gasleitung geöffnet, sagte der 54-Jährige beim Prozessauftakt am Mittwoch. Er ist am Landgericht wegen 21-fachen Mordversuchs angeklagt. „Ich bitte alle Bewohner um Verzeihung. Ich weiß, dass ich die Verantwortung trage. Ich habe das nicht gewollt.“