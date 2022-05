Auseinandersetzung zwischen zwei Männern : Messerstecherei in der Wuppertaler Innenstadt

Wuppertal Zwei Männer sind in der Innenstadt von Wuppertal Elberfeld aneinandergeraten, dann hat einer ein Messer gezückt. Dabei ist einer der Männer am Arm verletzt worden.

Am Mittwochmorgen erlitt ein Mann nach einer Auseinandersetzung in der Wuppertaler Innenstadt eine Verletzung, die nach Polizeiangaben von einem Messer stammen könnten. Zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren hätten sich in einer Gaststätte an der Hofaue zunächst nur gestritten. Dann aber sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der 30-Jährige eine Verletzung am Arm erlitt, die möglicherweise durch Messer verursacht wurde, teilte die Polizei mit. Der Verletzte sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe und den Tatablauf aufzuklären.