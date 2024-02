Mehrere Verletzte Schüler Was über den Messerangriff an der Wuppertale Schule bekannt ist

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) äußerte sich im Zuge des Innenausschusses zu dem Vorfall: „Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es am heutigen Morgen gegen 10 Uhr an einem Gymnasium in Wuppertal-Elberfeld zu einem Messerangriff auf dortige Schüler. Es sollen mindestens zwei Schüler mit einem Messer schwer verletzt worden sein“, sagte Reul. „Die Polizei wurde über Notruf von dem Schulsekretariat darüber informiert. Dabei wurde mitgeteilt, dass es sich bei dem Täter um einen 17-jährigen Schüler dieser Schule handeln soll.“ Über sein Motiv wisse man bislang noch nichts. Er selbst sei aber ebenfalls schwer verletzt, so der Innenminister. „Wie mir – aber nur unter Vorbehalt – mündlich berichtet wurde, hat er sich die Verletzungen wohl selbst zugefügt. Es soll Lebensgefahr bestehen“, so Reul.