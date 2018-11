Peta-Petition gegen Haltung von Zoo-Elefanten: Tierschützer fluten Postfächer der Stadt Wuppertal

Wuppertal Die Stadt Wuppertal hat in den vergangenen Tagen hunderte Mails von Tierschützern bekommen. Hintergrund ist ein Aufruf der Organisation „Peta“, die Vorwürfe gegen den Zoo erhebt. Es geht um die Haltung der Elefanten.

Dem widerspricht Peta: "Wir haben die Stadt vor drei Wochen angeschrieben mit der Info, dass wir Videomaterial haben, das wir gerne zeigen wollen", sagt Fachreferent Peter Höffken. Es habe geheißen, der Oberbürgermeister stehe nicht für Gespräche zur Verfügung, man solle das Video aber schicken. "Und jetzt setzen sie sich nicht mit dem Video auseinander, sondern mit der Mail-Flut." Fast 19.000 Unterschriften sind inzwischen in der Online-Petition zuammengekommen. Sie ist direkt an den Oberbürgerbürgermeister gerichtet und mit der Forderung verbunden, den "missbräuchlichen Umgang, wie er bisher mit den Elefanten im Zoo Wuppertal betrieben wird, zu beenden". Elefanten gehörten generell nicht in Zoos, dass die Tiere zudem Schläge fürchten müssten, sei inakzeptabel, heißt es in der Bittschrift.