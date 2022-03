Unfall bei Wuppertal : LKW brennt auf Schwelmetalbrücke aus – A1 gesperrt

Wuppertal Auf der A1 ist in Höhe Wuppertal in der Nacht zu Donnerstag ein LKW ausgebrannt. Es gibt lange Staus. Die Behörden rechnen mit einer Sperrung noch bis zum Mittag. Ein Statiker soll die Brücke untersuchen.

