Mit Schlägen und Tritten attackiert Junges Pärchen in Wuppertal von drei Männern überfallen – Polizei sucht Zeugen

Die drei unbekannten Männer hatten das Paar am Johannisberg, in Höhe der Bushaltestelle Historische Stadthalle, angesprochen, teilte die Polizei am Montag (29. Juli). Sie stießen den 20-Jährige demnach zu Boden und attackierten in mit Tritten und Schlägen. Als seine Begleiterin versuchte, die Angreifer davon abzuhalten, stellte sie dazu ihre Handtasche ab. Die mutmaßlichen Täter hätten von ihrem Opfer abgelassen, sich die Tasche der jungen Frau geschnappt und seien Richtung Innenstadt geflüchtet.