Ermittlungen : 25-Jähriger stirbt in Wuppertal im Polizeigewahrsam

Wuppertal Im Gewahrsam der Wuppertaler Polizei ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der 25-Jährige plötzlich das Bewusstsein verloren.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal mitteilte, verstarb der 25-Jährige bereits am frühen Morgen des 1. Novembers im Gewahrsam der Polizei Wuppertal - trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche. Der Mann war in Gewahrsam genommen worden, weil er an jenem Morgen gegen 5.20 Uhr mit seiner Schwester in Streit geraten war. Dabei soll er die 34-Jährige verletzt haben. Ein Taxifahrer hatte zwei Streifenbeamte am Döppersberg auf die Situation aufmerksam gemacht.