Gymnasium in Elberfeld Großeinsatz an Wuppertaler Schule – mutmaßlicher Täter festgenommen

Wuppertal · In Wuppertal sind mehrere Jugendliche an einer Schule bei einem Angriff verletzt worden. Die Ermittlungen laufen. Was bisher bekannt ist.

22.02.2024 , 10:58 Uhr

Am Donnerstagmorgen soll ein Jugendlicher am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Elberfeld mehrere Schüler verletzt haben. Wie schwer und wie viele Schüler verletzt worden sind, ist laut Polizeisprecher derzeit aber noch unklar. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden Aktueller Einsatz der #Polizei an einer Schule in #Elberfeld: Wir sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Es gibt verletzte Schüler. Ein Tatverdächtiger ist sicher. #Wuppertal — Polizei NRW W (@polizei_nrw_w) February 22, 2024 Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Der Einsatz soll gegen kurz vor 10 Uhr ausgelöst worden sein. Laut Polizei ist „ein Tatverdächtiger sicher“, ob mehrere Personen verdächtig sind, sei derzeit ebenfalls noch unklar. Ein Sprecher der Polizei sagte zudem, ein mutmaßlicher Täter sei bereits gefasst worden. In der Nähe der Schule sei eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet worden, wo Eltern Informationen bekommen könnten, sobald es neue Erkenntnisse gebe. Weitere Informationen in Kürze. Hier geht es zur Bilderstrecke: So arbeitet die Polizei in NRW

