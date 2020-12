Unfall in Wuppertal : Fahrzeuge kracht in Ladenlokal - Gebäude geräumt

Wuppertal Nach einer Kollision von zwei Fahrzeugen an einer Kreuzung in Wuppertal ist ein Wagen in ein Ladenlokal geschleudert worden. Das Haus mit 16 Bewohnern musste evakuiert werden.

Der Fahrer blieb dabei am Freitag unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude sei aber womöglich einsturzgefährdet und am Morgen geräumt worden. Die 16 Bewohner mussten den ersten Weihnachtstag zunächst außerhalb ihrer Wohnungen verbringen.

Ein Statiker prüfte die Lage vor Ort. Die Fahrerin des ebenfalls an der Kollision beteiligten Wagens wurde dem Polizeisprecher zufolge leicht verletzt. Die „Westdeutsche Zeitung“ hatte zuvor über den Unfall berichtet.

(top/dpa)