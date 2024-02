Wuppertal, Essen, Bochum Wieder demonstrieren Tausende in NRW gegen Rechtsextremismus

In Essen und Wuppertal wurde der neun Opfer gedacht, die am 19. Februar 2020 bei einem rassistisch motivierten Anschlag im hessischen Hanau ermordet worden waren. Am Montag jährt sich der Anschlag zum vierten Mal. Während sich in Essen laut Polizei 120 Menschen unter dem Motto „4 Jahre nach Hanau“ an der Porschekanzel in der Innenstadt versammelten, registrierte die Polizei in Wuppertal rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vom Johannes-Rau-Platz ging es zum Berliner Platz, an dem die Demonstrantinnen und Demonstranten auf der dortigen Kundgebung („Say Their Names – Erinnern heißt verändern: Gedenken an die Opfer des rechtsextremen Terroranschlages von Hanau“) der Opfer von Hanau gedachten.