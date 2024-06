Zwei Wuppertaler in Haft Erpressungsversuch gegen Familie von Michael Schumacher

Zwei Männer aus Wuppertal haben versucht, die Familie des ehemaligen Rennfahrers Michael Schumacher zu erpressen. Das teilte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert von der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Montagnachmittag in einem Statement mit. Rückfragen waren nicht erlaubt. Zuvor hatte es geheißen, es gehe um eine prominente Familie. Bei den Hauptbeschuldigten handelt es sich um zwei 53 und 30 Jahre alte Männer, Vater und Sohn, die bereits in einer anderen Sache unter Bewährung stehen. Sie konnten am 19. Juni auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Gerau in Hessen verhaftet werden.