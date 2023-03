Verfolgung in Wuppertal Elfjähriger sorgt für Festnahme eines Einbrechers

Ein elfjähriger Junge hat in Wuppertal einen mutmaßlichen Einbrecher verfolgt und für seine Festnahme gesorgt. Der Verdächtige soll in die Wohnung des Elfjährigen und seiner 41-jährigen Mutter eingebrochen sein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag berichteten. Als die Bewohner den ungebetenen Gast erblickten, sei dieser zu Fuß getürmt.