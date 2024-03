Drogen am Steuer Rapper Fat Comedy verurteilt

Strafrechtlich steht das Nachspiel noch aus, soll aber am 15. März - fast zwei Jahre nach dem Vorfall - in Dortmund vor Gericht verhandelt werden: Dann muss sich Fat Comedy wegen Körperverletzung verantworten. Pocher war am Rande eines Boxkampfes im März 2022 in Dortmund angegriffen worden. Er ist in dem Verfahren in Dortmund Nebenkläger.