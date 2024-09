Tragischer Unfall in Wuppertal DHL-Botin an ihren schweren Verletzungen verstorben

In Wuppertal-Cronenberg wurde Ende Juli eine 41-jährige DHL-Botin von ihrem eigenen Postauto überrollt und schwer verletzt. Nun teilte die Polizei am Dienstag (10. September ) mit, dass die 41-Jährige am vergangenen Freitag (6. September) an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben ist.