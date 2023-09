Verdächtiger noch im Ausland „Büroversehen“ schuld an SEK-Panne in Wuppertal

Nach der Panne um eine gescheiterte Festnahme durch Spezialeinheiten der Polizei in Wuppertal steht nun die Ursache fest: Durch ein „Büroversehen“ war im Computer nicht vermerkt, dass der Verdächtige mit behördlicher Erlaubnis in die Türkei gereist war. Als die Elitepolizisten mehrere Türen aufsprengten, trafen sie nur Frau und Tochter an. Der Verdächtige ist bislang nicht nach Deutschland zurückgekommen, wie es in einem Papier an den Landtag heißt.