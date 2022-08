Seit 2017 andauernder Prozess : Wuppertal bewirbt sich um Bundesgartenschau 2031

Wuppertal bewirbt sich um Bundesgartenschau 2031. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Schutt

Wuppertal Wuppertal will die Bundesgartenschau im Jahre 2031 ausrichten. Die offizielle Bewerbung wurde am Mittwochabend an eine Delegation der Bundesgartenschau-Gesellschaft übergeben. Das bestätigte eine Stadt-Sprecherin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuvor hatte die Delegation Wuppertal besichtigt und sich das Konzept erläutern lassen.

Im Falle eines Zuschlags würde der Grüne Zoo Wuppertal als erster Zoologischer Garten Teil einer Bundesgartenschau. Jochen Sandner, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, erklärte, ein seit 2017 andauernder, intensiver Prozess komme jetzt auf die Zielgerade.

Das Konzept biete eine große Chance für Wuppertal. „Wir sehen aber auch, dass in der Öffentlichkeit eine sehr rege Diskussion stattfindet. Das nehmen wir ernst und wir möchten mit denjenigen, die einer Bundesgartenschau kritisch gegenüberstehen, im Dialog bleiben.“

(kag/dpa)