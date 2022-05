Bei Wahlkampfveranstaltung in Wuppertal : Annalena Baerbock mit Eiern beworfen

Bei Wahlkampfveranstaltung in Wuppertal

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei einem ihrer Auftritte vor der Landtagswahl in NRW am 15. Mai. (Archivbild) Foto: dpa/Marius Becker

Wuppertal Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in Wuppertal bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Eiern beworfen worden. Sie stand dort mit der NRW-Spitzenkandidatin der Grünen auf der Bühne. Die Eierwerferin soll abgeführt worden sein.

Laut mehreren Medienberichten wurde Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wuppertal von einer Frau mit Eiern beworfen.

Baerbock warb bei der Veranstaltung kurz vor der Landtagswahl in NRW am 15. Mai für die Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur, die ebenfalls vor Ort in Wuppertal mit dabei war.