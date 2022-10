Am Landgericht Wuppertal : 82-jährigen Nachbarn getötet - Geständnis vor Gericht

Am Landgericht Wuppertal

Wuppertal Mit einem Geständnis hat am Donnerstag vor dem Wuppertaler Landgericht ein Prozess um den Tod eines 82-Jährigen begonnen. Sein Nachbar habe ihn über Jahre immer wieder beleidigt. Das sagte der Angeklagte zum Auftakt.

Am Tatabend sei er zu ihm gegangen und habe mit einem Küchenmesser auf den Nachbarn eingestochen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 59-Jährige an einer Schizophrenie leidet und fordert die Einweisung in die Psychiatrie. Wegen seiner Krankheit soll der deutsche Angeklagte dem Opfer eine Affäre mit seiner Frau unterstellt haben.