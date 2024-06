Mordkommission ermittelt 33-Jähriger mit stark blutender Wunde am Hals in Wuppertal

Ein Unbekannter soll in Wuppertal versucht haben, einen 33-Jährigen umzubringen. Die Polizei habe den Schwerverletzten in einem Hauseingang in Wuppertal mit einer großen und stark blutenden Wunde am Hals angetroffen, berichteten Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag.