Tat in Wuppertal 31-Jähriger soll versucht haben, Ex-Freundin zu erstechen

Ein 31-Jähriger soll in Wuppertal versucht haben, seine Ex-Freundin umzubringen. Für die 34-Jährige bestehe keine Lebensgefahr mehr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der 31-Jährige habe der Frau am Dienstag bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer mehrere Verletzungen zugefügt. Ein Richter habe ihn am Mittwoch wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft geschickt.