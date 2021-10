An der Universität : 20 Studierende nach Partys in Wuppertal positiv auf Corona getestet

Wuppertal Nach drei Partys zum Semesterstart in Wuppertal sind 20 Studierende positiv auf das Coronavirus getestet worden. weitere Teilnehmer der Party sollen sich melden.

Die Feiern hätten in der vergangenen Woche in zwei Eventlocations und an der Universität stattgefunden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Zahl der Gäste war laut Angaben einer Stadtsprecherin zunächst unklar. Das Gesundheitsamt bat Studierende, die eine der Partys besucht hatten, sich zu melden. Sie könnten sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, hieß es weiter.