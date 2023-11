Wüst stellt Studie zur Einsamkeit bei Jugendlichen vor „Das Thema gehört in die Mitte der Gesellschaft – wir müssen es aus der Tabuzone holen“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und Einsamkeitsforscherin Maike Luhmann stellen am Freitag eine Studie zu Einsamkeit unter Jugendlichen vor. Nach bisherigen Untersuchungen hat die Corona-Pandemie in puncto Einsamkeitsgefühl deutliche Spuren in der Bevölkerung hinterlassen, auch und vor allem bei jungen Menschen. In der nun von der NRW-Staatskanzlei beauftragten Analyse rücken daher Jugendliche und junge Erwachsene in den Fokus. Es soll auch um Risiko- und Schutzfaktoren gehen und um die Frage, wie sich Einsamkeit wirksam bewältigen lässt.