“Leuchtendes Beispiel“ Wüst ehrt Guido Maria Kretschmer mit NRW-Verdienstorden

Der Modedesigner Guido Maria Kretschmer ist mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Der 58-Jährige erhielt die Ehrung am Dienstag von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in der Staatskanzlei in Düsseldorf für die Förderung verschiedener Initiativen und Stiftungen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Unter anderem geht es demnach um eine Stiftung, die sich um von Schlaganfall betroffene Kinder und ihre Familien kümmert.