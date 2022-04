Iftar-Essen nach Sonnenuntergang : Wüst beim gemeinsamen Fastenbrechen mit Muslimen, Juden und Christen

Düsseldorf Das traditionelle Fastenbrechen im Ramadan hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst am Dienstagabend gemeinsam mit Muslimen, Juden und Christen gefeiert. Die Staatskanzlei hatte Vertreter der Religionen in die Rheinterrasse nach Düsseldorf eingeladen.

Neben Vertreterinnen und Vertretern der islamischen Verbände nahmen auch Muslime teil, die sich in NRW gesellschaftlich besonders engagieren, teilte die Staatskanzlei mit. Zudem waren Repräsentanten der Kirchen und der jüdischen Gemeinden sowie Persönlichkeiten der Landespolitik und Mitglieder des konsularischen Korps vertreten.

Das gemeinsame Fastenbrechen sei „unser unmissverständliches Zeichen für das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlichen Glaubens in Nordrhein-Westfalen. Damit zeigen wir, dass Religionshass und Fremdenhass in unserer freiheitlichen Gesellschaft keinen Platz haben“, sagte Wüst laut einer Mitteilung. „Wir alle, gleich welcher Herkunft, Religion oder Hautfarbe, sind Bürgerinnen und Bürger eines Landes.“ Wüst appellierte an die Solidarität und Nächstenliebe der Menschen. „Das sind auch die Werte des Ramadan.“