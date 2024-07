Klinikum in Würselen Versuchte Tötungsdelikte — Verdacht gegen Pfleger erhärtet sich

Seit einigen Tagen ist bekannt, dass ein gravierender Verdacht gegen einen Pfleger besteht, der in einem Klinikum in Würselen tätig war. Die Polizei nahm den Mann fest, er sitzt nun in Untersuchungshaft.

17.07.2024 , 15:39 Uhr

Die Polizei nahm einen ehemaligen Pfleger des Rhein-Maas-Klinikum fest (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wegen mutmaßlich mehrerer versuchter Tötungsdelikte hat die Polizei einen ehemaligen Pfleger eines Klinikums in Würselen festgenommen. Nach umfangreichen Ermittlungen und einer Vielzahl von Zeugenvernehmungen sei Haftbefehl gegen den 43-Jährigen erlassen worden, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei Aachen am Mittwoch mit. Der Mann sitze nun in Untersuchungshaft. Pfleger des Würselener Rhein-Maas-Klinikums unter Mordverdacht Staatsanwaltschaft Aachen ermittelt Pfleger des Würselener Rhein-Maas-Klinikums unter Mordverdacht Vorgeworfen würden dem 43-Jährigen „mehrere versuchte Tötungsdelikte im Rahmen seiner Tätigkeit als Krankenpfleger“, hieß es in der Mitteilung. Weitere Auskünfte könnten derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauerten an, erklärten die Behörden. Damit blieb zunächst weiter unklar, um wie viele Fälle es sich genau handeln könnte. Bis Anfang Mai 2024 auf Palliativstation beschäftigt Der Deutsche war den Angaben zufolge mehrere Jahre lang - und noch bis Anfang Mai 2024 - auf der Palliativstation eines Klinikums in Würselen beschäftigt gewesen. Am Wochenende hatte die Staatsanwaltschaft erklärt, dass es einen Verdacht gegen ihn gebe. In Untersuchungshaft war er zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht genommen worden. Das betroffene Rhein-Maas-Klinikum hatte gegenüber der „Aachener Zeitung“ erklärt, dass der Mitarbeiter freigestellt worden sei.

(top/dpa)