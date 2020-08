Wolken und Schauer : Es wird kühler in NRW

Es wird kühler in NRW

Essen Nach der jüngsten Hitze sinken die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen deutlich. Der Himmel bleibt überwiegend bedeckt.

Den Menschen in Nordrhein-Westfalen steht wechselhaftes und kühleres Wetter bevor. Nach der jüngsten Hitze sinken die Temperaturen im bevölkerungsreichsten Bundesland in den kommenden Tagen deutlich.

Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) 21 bis 24 Grad, auch Schauer sind möglich, wie eine Sprecherin am Samstag sagte. Die Sonne zeige sich nur ab und an.