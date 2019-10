Navi-App gefolgt : Messdiener aus dem Ruhrgebiet spazieren durch Autotunnel

Wolfach Eine 15-köpfige Gruppe von Messdienern aus dem Ruhrgebiet ist in Baden-Württemberg durch einen Autotunnel an einer Bundesstraße spaziert. Autofahrer alarmierten die Polizei.

Eine Messdienergruppe aus dem Ruhrgebiet ist bei Wolfach in Baden-Württemberg zu Fuß durch einen Autotunnel marschiert. Wie die Polizei Offenburg am Donnerstag mitteilte, wollten die 13 Jugendlichen und zwei Erwachsenen am Dienstag nach Hausach wandern. Dabei habe eine Navigations-App den Ministranten den Reutherbergtunnel als kürzesten Weg gewiesen. „Gehorsam folgten die Messdiener den elektronischen Anweisungen“, heißt es im Polizeibericht.