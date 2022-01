Streit um Abschüsse : Drohen NRW bald Klagen gegen die geplante Wolfsverordnung?

Duisburg/Wesel Das Land NRW plant eine Wolfsverordnung nach niedersächsischem Vorbild: Dort wurden auf Grundlage der Regelung bereits vier Tiere abgeschossen. In Niedersachsen wird die Verordnung beklagt – bald auch in NRW?

40 Attacken von Wölfen auf Nutztiere, meist Schafe, gab es 2021 in NRW - allein die Hälfte im Wolfsgebiet am Niederrhein. Nachdem viele Schafhalter wie Opriel inzwischen ihre Tiere in Ställen schützen oder Hütehunde angeschafft haben, suchen die Wölfe sich offensichtlich andere Beutetiere. Am 10. Oktober wurde in Petershagen erstmals ein vom Wolf gerissenes Kalb entdeckt. Zudem begann in dem Weseler Wolfsgebiet eine Serie von Attacken auf Ponys und Kleinpferde.