Auf Abschleppwagen aufgefahren Karambolage am Stauende – Zwei lebensgefährlich Verletzte auf A3

Auf der Autobahn 3 bei Sankt Augustin sind am Montag bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen zwei Menschen lebensgefährlich und drei weitere leicht verletzt worden. Vor dem Kreuz Bonn/Siegburg sei ein Wohnmobil auf ein Stauende gefahren, teilte die Polizei in Köln mit. Der 58 Jahre alte Fahrer und die 55-jährige Beifahrerin seien lebensgefährlich verletzt worden. In einer Kettenreaktion gab es weitere Zusammenstöße.