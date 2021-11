Polizeistatistik im Corona-Jahr : Zahl der Einbrüche in NRW sinkt um 31 Prozent

Zahl der Einbrüche in NRW sinkt um 31 Prozent

Düsseldorf Ein Einbruch ist ein Schock für die Bewohner und kann sie dauerhaft verunsichern. Das berichtet die Polizei immer wieder. Die Zahl der Fälle geht aber seit Jahren zurück – nach vorläufigen Zahlen auch 2021.

Bei den Wohnungseinbrüchen zeichnet sich in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr ein weiterer starker Rückgang ab. Nach zehn von zwölf Monaten lag die Zahl der Einbrüche in Wohnungen mit 14.480 um etwa 31 Prozent unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.