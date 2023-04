Drei Verletzte Wohnhausbrand in Velbert – Feuerwehr noch immer im Einsatz

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache im ersten Obergeschoss in dem Wohnhaus ausgebrochen und hatte sich unter massiver Rauchentwicklung rasch ausgebreitet. Eine Bewohnerin hatte sich dem Sprecher zufolge selbst aus dem Haus retten können, ein Mann wurde mit schweren Verletzungen aus dem Haus gerettet und kam in eine Spezialklinik. Zu seinem Gesundheitszustand gab es am Sonntag zunächst keine weiteren Angaben.