Wohnhausbrand in Aldenhoven : Wasser aus Aquarium hält Flammen im Zaum

Wohnhausbrand in Aldenhoven

Aldenhoven Schlecht für die Fische, gut für die Feuerwehr: Ein durch die Hitze geplatztes Aquarium half dabei, den Brand in einem Wohnhaus in Aldenhoven bei Jülich zu löschen.

Eine defekte Lichterkette hat am Montagabend in Aldenhoven bei Jülich einen Wohnhausbrand mit vier Verletzten ausgelöst. Glück im Unglück: Durch die Hitze des Feuers platzte im Erdgeschoss ein Aquarium. „Das austretende Wasser half dabei, die Flammen zu löschen“, teilte die Dürener Polizei am Dienstag mit.