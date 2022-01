Rund 153.200 Haushalte betroffen : Wohngeld in NRW zum 1. Januar erhöht

Düsseldorf Wer Wohngeld bezieht, kann sich im Januar über eine Erhöhung freuen. Rund 153.200 Haushalte erhielten 2020 in NRW Wohngeld. In diesem Jahr werden 390 Millionen Euro Wohngeld ausgezahlt.

Das Wohngeld in Nordrhein-Westfalen ist mit Beginn dieses Jahres erhöht worden. Aufgrund der „Dynamisierung des Wohngeldes“ erhielten anspruchsberechtigte Haushalte zum 1. Januar im Schnitt rund 13 Euro mehr pro Monat, sagte die NRW-Ministerin für Bau und Kommunales, Ina Scharrenbach (CDU), am Dienstag in Düsseldorf. Das Wohngeld sei „eine wichtige Säule für Menschen mit geringerem Einkommen“ und werde künftig alle zwei Jahre automatisch an die aktuelle Miet- und Einkommensentwicklung angepasst.