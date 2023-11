Das sagt eine Studie In NRW zieht es wieder mehr Menschen aufs Land

Als wesentliche Treiber benennen die Autoren die teure Wohnsituation in den Metropolen sowie die zunehmende Digitalisierung insbesondere in der Arbeitswelt. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben den bestehenden Trend zugunsten ländlicher Räume dabei weiter verstärkt, heißt es dabei in der Studie. Homeoffice-Möglichkeiten traten stärker in den Vordergrund als je zuvor, ebenso der Wunsch vieler nach mehr Platz und Zugang zum Grünen.