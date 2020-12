Kostenpflichtiger Inhalt: Teures Wohnen : Nebenkosten in NRW sind besonders hoch

Müllabfuhr und Wasser sind besonders teuer in NRW. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Köln Mieter zahlen im Schnitt 2,70 Euro pro Quadratmeter an Nebenkosten. Die kalten Nebenkosten, die Städte und Vermieter in NRW nehmen, liegen an der Spitze. Besonders teuer sind Leverkusen, Bonn und Düsseldorf.