Forderung von Kirchenrechtler nach Vertuschungsvorwürfen : „Kardinal Woelki muss zurücktreten“

Exklusiv Düsseldorf Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller hält einen Rücktritt des Kölner Erzbischofs Kardinal Rainer Maria Woelki für unausweichlich. Woelki soll als Erzbischof einen Fall schweren sexuellen Missbrauchs pflichtwidrig nicht an den Vatikan gemeldet haben.

Woelki soll als Erzbischof im Jahr 2015 einen Fall schweren sexuellen Missbrauchs durch einen Düsseldorfer Priester pflichtwidrig nicht an den Vatikan gemeldet haben. „Mit einem sofortigen Rücktritt würde Kardinal Woelki sich und dem Erzbistum Köln einen großen Gefallen tun. Und er würde sich sehr peinliche Befragungen ersparen, die kirchenrechtlich zwangsläufig jetzt erfolgen”, so Schüller im Gespräch mit unserer Redaktion.

Es nütze auch nichts, jetzt auf Zeit zu spielen und bis zur Veröffentlichung der neuen Studie am 18. März 2021 zu warten, da die Befragung kirchenrechtlich zwingend sei. Dieser Untersuchungsbericht gehe dann an den Präfekten der Bischofskongregation, die dem Papst eine Empfehlung ausspricht. „Kardinal Woelki wird nach Aktenlage – so oder so – auf jeden Fall zurücktreten müssen”, sagt Schüller.

Nach Einschätzung des Kirchenrechtlers sei dieser Fall und „die systematische Vertuschung eine beispiellose Katastrophe und eine schwerwiegende Krise für das Erzbistum Köln. So etwas habe ich bisher noch nicht erlebt”, sagte Schüller, „dass eine Diözese vom Kopf her so führungslos, so überfordert und gleichzeitig so infam ist im Umgang mit dem sexuellen Missbrauch durch Priester.” Sein Urteil: „Die Herzlosigkeit und kriminelle Energie der Bistumsleitung ist schier unglaublich.” Betroffen von den Vorwürfen ist unter anderem auch Woelkis Vorgänger, Kardinal Joachim Meisner (1933-2017).