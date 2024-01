„Notwendig kleineres Übel“ Woelki hält gewaltsame Abwehr gegen Angriffe ethisch gerechtfertigt

Zum Internationalen Soldatengottesdienst laden seit 1977 das Katholische Militärbischofsamt und die Katholische Militärseelsorge ein. Die Feier knüpft an den Weltfriedenstag an, den die katholische Kirche am 1. Januar begeht. In den vergangenen Jahren forderten Friedensgruppen immer wieder einen Verzicht auf den Gottesdienst.