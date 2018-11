Nach Wolfsattacken in NRW: Verband fordert Bewaffnung für Schäfer

Düsseldorf Schäfer sollen im Notfall einen Warnschuss abgeben können, wenn ein Wolf der Herde zu nahe kommt. Das forderte der Förderverein der Deutschen Schafhaltung.

Es ist amtlich: Mehrere Schafe sind am Niederrhein und in Ostwestfalen von Wölfen getötet und verletzt worden. Das haben DNA-Tests des NRW-Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, kurz Lanuv, ergeben. Demnach sind in Schloss Holte-Stukenbrock am 26. September und in Bad Lippspringe am 27. September zwei Schafe durch einen Wolf verletzt und eines getötet worden. Und auch die beiden am 19. September gerissenen Schafe in Hünxe gehen auf das Konto einer Wölfin, wie die genetischen Untersuchungen von Speichelproben zweifelsfrei bewiesen haben.