Tiere in Hünxe gerissen : Wolf-Hotline für Tierhalter – Angriffe auf Ponys beunruhigen

Tiere in Hünxe gerissen

Ein Wolf sitzt im Gehege im Biotopwildpark Anholter Schweiz. In NRW sorgen freilebenede Tiere für Ärger bei Landwirten. Foto: dpa/Oliver Berg

Bad Sassendorf/Hünxe Die Landwirtschaftskammer hat eine Hotline eingerichtet, die Fragen von Tierhaltern zum Schutz vor Wolfsangriffen beantworten soll. Mit dem Service soll die Kontaktaufnahme zu Experten vereinfacht werden.

„Die Nachfrage der Landwirte ist in letzter Zeit schon hoch gewesen“, sagte Saskia Wietmann, Sprecherin der Landwirtschaftkammer. Bei dem Angebot informieren drei Berater über den Schutz von Nutztieren in Wolfsgebieten und Pufferzonen durch spezielle Zäune und Herdenschutzhunde. Angesiedelt ist es beim Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse in Bad Sassendorf.