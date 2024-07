Im ersten Halbjahr 2024 Fünf Wölfe in NRW bei Verkehrsunfällen getötet

Aus einem Rudel in Niedersachsen stammte ein männlicher Welpe, der am 23. März in Verl im Kreis Gütersloh in einen Unfall verwickelt wurde. Auf der Autobahn 61 bei Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis stieß am 5. April ein männlicher Welpe mit einem Lastwagen zusammen. Der Wolf stammte aus einem Rudel in Belgien.