Winterliche Aussichten Woche bringt verbreitet Schneefall in NRW

Schnee, so weit das Auge reicht – und noch menschenleere Skipisten: Das Wintersportgebiet rund um Winterberg im Hochsauerland hat sich am Wochenende in weißer Pracht gezeigt. Die Temperaturen lagen am Samstag tagsüber nur knapp oberhalb des Gefrierpunkts, der Schnee taute also nicht gleich wieder weg. Das Skigebiet war noch nicht in Betrieb, die Lifte waren aus. Im Hochsauerland lagen am Wochenende etwa 13 Zentimeter Schnee, in den Höhenlagen des Siegerlandes wurden gerade mal drei Zentimeter erreicht, sagte Maria Hafenrichter, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen.